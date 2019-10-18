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Выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар, является ложным.

Фото: iz.ru

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл отметил, что ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений, сообщает «Интерфакс-религия».

«Наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, решить ту или иную материальную проблему, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких», - сказал Предстоятель РПЦ

«Для людей нашего времени это выглядит совершенно ужасно, но разве не похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры?» - заметил Патриарх.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что «первым среди прав человека является право человека на жизнь, и отмена этого права перечеркивает или делает бессмысленной все остальные права».

«Мы призываем отстаивать это основополагающее право на жизнь с момента зачатия и право рождения. И когда семья строит жизненные планы, и когда государство вырабатывает долгосрочную стратегию, мы призываем при сравнении со всеми прочими правами, правом на спокойный отдых, на успешную карьеру, правом на приобретение ценных вещей и прочими разнообразными правами ныне живущих людей отдавать приоритет праву на жизнь, в том числе, праву на жизнь тех, кто еще не рожден», - сказал Предстоятель.

Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее. «Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден», - заявил Патриарх Кирилл.
ForUm

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