Члены фракции «Слуга народа» на своем заседании с участием Премьер-министра Алексея Гончарука приняли решение поддержать в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год и законопроект о разделении транспортировки природного газа (№2239-1).

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутат от «Слуги народа» Александр Качура, передает Укринформ.

«Заседание фракции сегодня было посвящено принятию проекта госбюджета и законопроекта №2239-1 о разделении транспортировки природного газа (ГТС)», - сказал Качура.

По его словам, в контексте обсуждения законопроекта о ГТС члены фракции договорились по принципиальным вопросам, основной из которых, в частности, касается того, что газотранспортная система остается в собственности государства, но она будет более эффективно управляться Министерством финансов.

«Необходимость обсудить этот вопрос связана с тем, что был некий вброс информации, и некоторые народные депутаты начали сомневаться. Но мы разобрались и пришли к консенсусу, что надо поддержать и бюджет, и этот законопроект. Законопроект о ГТС должен в первом чтении рассматриваться сегодня (18 октября - ред.). Между первым и вторым чтениями в него будут внесены некоторые поправки, которые еще больше укрепят позицию о том, что ГТС остается в государственной собственности, чтобы не было никаких злоупотреблений со стороны наших оппонентов», - уточнил депутат.

При этом Качура отметил, что принятие законопроекта о ГТС «непосредственно необходимо сейчас для переговорного процесса Премьер-министру». Именно с этой целью, по словам парламентария, глава правительства и участвовал в заседании фракции «Слуга народа».

«Он, собственно, пришел призвать нас, чтобы мы поддержали эту инициативу, а также для того, чтобы ответить на интересующие вопросы», - сказал он.

Вместе с тем Качура отметил, что на своем заседании фракция не успела обсудить вопрос о поведении некоторых своих членов, в частности относительно скандальной переписки народного депутата Вячеслава Медяника, фрагменты которой средства массовой информации обнародовали накануне.

«По коллегам не успели обсудить по поводу переписок. Но я думаю, что мы еще соберемся на заседание фракции», - добавил народный депутат.