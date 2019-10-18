также в разделеЭкономика
Комитет Рады на внезапном заседании принял решение по рынку земли 52
Кабмин вернул Укрзализныцю в подчинение Мининфраструктуры 24
Смолий: МВФ не требует повышать цену на газ для населения 30
В Украине продолжает сокращаться безработица 21
Укрепление гривни уменьшило госдолг на более чем на 100 миллиардов 27
На содержание дорог выделили еще 1,2 миллиарда 20
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины 34
Рада приняла закон о верификации госвыплат 48
Суд снял арест с акций «дочки» российского Сбербанка в Украине 27
Суд приостановил рассмотрение дела о возврате ПриватБанка Коломойскому 32
Кабмин вернул Калушскую ТЭЦ в госсобственность 33
МВФ включил Украину в группу развивающихся стран Европы 38
Товарооборот между Украиной и ЕС вырос на 9% 14
Газ для населения в октябре подешевеет почти на 5% 36
МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины 32
Экс-мэр Варшавы стал новым бизнес-омбудсменом Украины 34
Украина накопила в ПХГ рекордное за 10 лет количество газа 34
ПриватБанк выиграл у Коломойского апелляцию в Лондоне 104

«Укрпочта» повысит с 1 января 2020 года стоимость универсальных услуг по пересылке простой письменной корреспонденции и простых бандеролей на 12,5% для неприоритетных, и на 10% - для приоритетных отправлений.

Соответствующее решение было принято Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, сообщает Экономическая правда.

Стоимость услуг по пересылке простой письменной корреспонденции весом до 50 г, в частности, возрастет с 8 до 9 грн (неприоритетные) и с 10 до 11 грн (приоритетные); весом с 1 до 2 кг – с 32 до 36 грн (неприоритетные) и с 40 до 44 грн (приоритетные).

Стоимость услуг по пересылке простых бандеролей весом до 250 г возрастет с 12 до 13,50 грн (неприоритетные) и с 15 до 16,50 (приоритетные); весом с 2 до 3 кг – с 40 до 45 грн (неприоритетные) и с 50 до 55 (приоритетные).

Предельные тарифы на услугу по пересылке рекомендованных отправлений повысятся на 14,2% - с 7 до 8 грн.

В то же время стоимость универсальных услуг по пересылке почтовых отправлений за границу осталась на уровне 2019 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2648 грн.
13
Теги