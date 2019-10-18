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В Шевченковском районе Запорожья неизвестные повредили банкомат, сообщает пресс-служба полиции.

Информации о происшествии на улице Магистральной поступила 18 октября около 3:45.

Установлено, что неизвестные лица в магазине, который расположен на первом этаже жилого пятиэтажного дома, путем взрыва повредили банкомат. Похищены ли деньги, устанавливается.

В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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