В Шевченковском районе Запорожья неизвестные повредили банкомат, сообщает пресс-служба полиции.
Информации о происшествии на улице Магистральной поступила 18 октября около 3:45.
Установлено, что неизвестные лица в магазине, который расположен на первом этаже жилого пятиэтажного дома, путем взрыва повредили банкомат. Похищены ли деньги, устанавливается.
В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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