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За совершение умышленного убийства в Днипре полиция задержала 30-летнего мужчину.  

Во время обыска у подозреваемого изъято орудие преступления - гладкоствольное охотничье помповое ружье, сообщает пресс-служба облглавка.

По факту убийства мужчины в собственном авто следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области начато уголовное производство с правовой квалификацией по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). На месте преступления обнаружено и изъято семь стреляных гильз и другие вещественные доказательства.

Принятыми мерами за совершение указанного преступления установлен и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины неработающий житель Днипра, 1989 года рождения. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. За совершение умышленного убийства ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 17 октября около 18:00 на ул. Набережная Заводская в Днипре неизвестный обстрелял автомобиль «Мерседес», за рулем которого находился мужчина 1992 года рождения. От полученного огнестрельного ранения он погиб на месте.
ForUm

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