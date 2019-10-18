На предприятии в поселке Клевань из-за скопления газовоздушной смеси в одном из помещений произошел взрыв, сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.

Сообщение о пожаре поступило 17 октября около 20:00.

Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси в одном из помещений предприятия, в результате чего в здании сработала автоматическая система пожаротушения.

Также к ликвидации пожара приступили спасатели, которые около 20:30 потушили огонь. В результате взрыва никто не пострадал.

По результатам акта работников ГосЧС решаться вопрос о квалификации указанного события.

Кроме того, полицейские будут привлекать специалистов соответствующих служб, чтобы осуществить замеры по установлению уровня загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне.