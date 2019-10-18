На предприятии в поселке Клевань из-за скопления газовоздушной смеси в одном из помещений произошел взрыв, сообщает пресс-служба полиции Ривненской области.
Сообщение о пожаре поступило 17 октября около 20:00.
Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за скопления газовоздушной смеси в одном из помещений предприятия, в результате чего в здании сработала автоматическая система пожаротушения.
Также к ликвидации пожара приступили спасатели, которые около 20:30 потушили огонь. В результате взрыва никто не пострадал.
По результатам акта работников ГосЧС решаться вопрос о квалификации указанного события.
Кроме того, полицейские будут привлекать специалистов соответствующих служб, чтобы осуществить замеры по установлению уровня загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне.
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