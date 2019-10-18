также в разделеОбщество
Пограничники растратили 17 миллионов при закупке техники 9
СБУ разоблачила предприятие, поставлявшее военную технику в РФ 9
Частную клинику под Киевом заподозрили в незаконной трансплантации 11
Погребинский: У Владимира Зелинского не совсем проукраинская позиция 29
Гладковскому сообщили о подозрении 21
Суд оставил Пашинского за решеткой 35
Минсоцполитики обещает дополнительные деньги «чернобыльцам» 29
«Слуга народа» попросил у Кличко 8 квартир для своих помощников 25
Разведение на Донбассе: Министр отказался комментировать возможную потерю 30 сел 33
Суд вынес приговор экс-сотруднику СБУ, возглавившему подразделение «МГБ ДНР» 25
ГПУ зарегистрировала еще три производства, где может фигурировать Пашинский 17
СБУ назвала количество пропавших без вести на Донбассе 52
«Схемы»: Фирма Дерипаски добывает в Украине уникальное сырье и вывозит его в РФ 149
ГПУ изменила подозрение Лукаш 42
В ГПУ создали департамент по расследованию пыток полицией 13
Кононенко на 40 минут задерживали в «Борисполе» 53
17 октября. Картина дня 24
РПЦ придумала наказание для Греческой церкви из-за признания ею ПЦУ 99

В Европейском вещательном союзе (EBU) не видят проблемы в том, что Национальная общественная телекомпания Украины запретила выступать в России участникам отбора для участия в песенном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает DW.

«Каждый вещатель, участвующий в «Евровидении», индивидуально несет ответственность за отбор своего артиста на песенный конкурс», - сообщили в EBU.

В союзе добавили, что общими для всех стран двумя правилами, касающимися отбора артистов, является достижение ими 16-летнего возраста на момент финала конкурса, а также – представление одним артистом не более одной страны на каждом отдельном конкурсе.

Напомним, ранее Национальная общественная телекомпания Украины приняла новые правила проведения национального отбора для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2020», который должен состояться в Нидерландах. Согласно им, в частности, участники отбора не должны иметь на своем счету концертной деятельности или выступлений, организованных Россией или на ее территории после 15 марта 2014 года. То же касается выступлений в этот период на территории оккупированного Крыма и других оккупированных территориях Украины. Кроме того, участникам запрещается планировать или анонсировать соответствующие выступления до проведения отбора и до даты финала конкурса. Также участник должен гарантировать, что не совершал въезд на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины, то есть не въезжал на территорию оккупированного полуострова из-за пределов Украины.

В этом году Украина не участвовала в «Евровидении» из-за скандала, связанного с концертами в России. Певица MARUV и другие двое победителей национального отбора отказались подписывать договор с «Общественным». MARUV рассказала, что причиной решения не ехать на «Евровидение» были «кабальные» условия договора с НОТУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2631 грн.
14
Теги