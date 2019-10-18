На Херсонщине водные полицейские предупредили нанесение ущерба естественной среде на сумму более 91 млн гривен, сообщает пресс-служба облглавка.

Как рассказал начальник отделения полиции в порту «Херсон» Максим Жарков, сотрудники подразделения совместно с представителями общественного формирования по Скадовскв «СПАС» отрабатывали акваторию Черного моря по недопущению незаконного вылова живых водных биоресурсов.

На территории Национального природного парка «Джарылгачский» полицейские заметили моторную лодку, на борту которого находились 4 человека. Во время проверки выяснилось, что граждане с помощью запрещенных орудий выловили 1603 экземпляра краснокнижных крабов.

Водные биоресурсы в живом виде были выпущены обратно в воду. Тем самым было предотвращено нанесение ущербе естественной среде на сумму 89 млн 311 тыс. гривен. Плавсредство изъято в качестве вещественного доказательства. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины. За незаконное занятие водным добывающим промыслом правонарушителям может грозить ограничение свободы на срок до 3 лет.