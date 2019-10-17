О связи Романа Семенченко с днепропетровской ОПГ Михаила Кошляка пишет журналист Денис Смирнов на портале Антикор.

Журналист утверждает, что зам главы Офиса Президента Андрей Смирнов и недавно назначенный «смотрящим» над СБУ Роман Семенченко– ставленники днепропетровской ОПГ Михаила Кошляка, плотно работающего с российским бизнесом и криминалом.

Андрей Смирнов ранее был известным адвокатом.«Конечно, каждый преступник имеет право на адвоката, но есть одно «но»: сам адвокат публично демонстрирует явные неформальные отношения со своими клиентами», пишет Смирнов.

На фото – Андрей Смирнов и его клиенты-друзья и бизнес-партнеры, члены ОПГ Михаила Кошляка - сам Михаил и его родственники Астионы, фигуранты рейдерских скандалов в агросекторе.

Как утверждает журналист, кроме адвоката ОПГ нашла себе «крышу» среди правоохранителей. Ею стал на тот момент глава отдела «К» УСБУ в Днепропетровской области Роман Семенченко. Связи Семенченко, Кошляка и Астионовбез труда находим в открытых реестрах.

Жена Романа Семенченко, Елена Сальникова,по данным издания, вместе с членами ОПГ Кошляка являлась учредителем охранного агентства «КРОК» (через ООО «Сарагоса»).«КРОК» и охранное агентство «ЛЕОН» использовались для рейдерских атак на предприятия и для силовых акций против конкурентовМихаилаКошляка.

Семенченко, ни дня не работающий нигде, кроме как в правоохранительных органах, мгновенно стал учредителем ряда коммерческих структур, суммарная стоимость которых исчисляется десятками миллионов долларов. «Когда и как успел сколотить такой капитал?», задается вопросом журналист.

Также, по данным издания, ОПГ Михаила Кошляка долгие годы сотрудничает с группой «Евраз», обеспечивая им безопасность в Днепре. «Но это лишь - официальная история отношений. Именно Михаил Кошляк имеет тесные контакты с русским криминальным миром, который давно превратился в один из отделов ФСБ. Поэтому контактами Кошляка и его русских приятелей после полной перезагрузки власти в Украине должно было заинтересоваться СБУ», считает журналист. А пока, по его мнению, вовремя подсуетившись, ОПГ Кошляка-Астионов «напичкала новую власть своими агентами влияния: сначала должность получил Андрей Смирнов, а потом и Роман Семенченко».