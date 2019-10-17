Национальный совет телерадиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Наша Прага», г. Киев (логотип «Макси-ТВ»), из-за трансляции программы, во время которой распространялись высказывания, имеющие признаки нарушений действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Мониторинг спутникового вещания телеканала «Макси-ТВ» за 5 октября 2019 зафиксировал трансляцию передачи «Гордон» (начало в 19:03, «прямой эфир», гость передачи – Николай Азаров, представленный ведущим как экс-премьер-министр Украины), в время которой было распространено высказывание, имеющие признаки нарушения лицензиатом требований части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации» (Информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека).

Также эта информация имела признаки нарушений абзацев третьего, четвертого и девятого части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» (не допускается использование телерадиоорганизаций для: призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины; развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти; трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающих или признающих правомерным оккупацию территории Украины) и пунктов а) и в) части первой статьи 59 указанного закона (Телерадиоорганизация обязана: соблюдать законодательство Украины и требования лицензии; распространять объективную информацию).

Национальный совет назначил внеплановую выездную проверку деятельности компании, после рассмотрения результатов которой будет принято соответствующее решение.