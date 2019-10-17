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В сентябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 268,2 тысяч безработных, что на 6,8 тысяч меньше, чем в августе 2019 года (275,0 тысяч).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, количество вакансий составило 100,9 тысяч (в августе 108,2 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 3,0 (в августе - 3,0).
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