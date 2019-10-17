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Национальное агентство по предотвращению коррупции при полной проверке деклараций 2015 (исправленной), 2016 (исправленной) и 2017 (исправленной) года народного депутата VIII созыва Ивана Фурсина выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, народный депутат в декларации 2015 года (исправленной) указал недостоверные сведения о количестве ценных бумаг и садовом (дачном) доме, которые принадлежат ему на праве собственности. Не указал сведения об имеющихся у него корпоративных правах, а также денежном выражении своей доли в общем уставном капитале предприятия. Кроме того, не задекларировал доходы членов семьи (жены, дочери, сына), полученные от продажи (обмена) недвижимого имущества, а также домовладения, принадлежащего им на праве общей собственности.

Подавая декларации за 2016 (исправленную) и 2017 (исправленную) года, депутат уже указал доходы членов семьи (жены, дочери, сына) и домовладения, однако отметил недостоверные сведения о размере собственного полученного дохода и не задекларировал свое финансовое обязательство.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях депутата 2015 (исправленной), 2016 (исправленной) и 2017 (исправленной) года составляет почти 36 млн грн, 15,1 млн грн и 15,8 млн грн соответственно.

Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления будут направлены в НАБУ.

Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ​​статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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