Кабинет министров Украины назначил главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова. Об этом на брифинге после заседания Кабмина заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает 112 Украина.

Гончарук заявил, что Петров назначен с испытательным сроком два месяца.

«Мы с ним поговорили, я очень четко поставил ряд задач, которые он должен выполнить за следующие два месяца. И главная задача – вычистить и прекратить коррупцию в органе и привести там все в порядок.

По словам Гончарука, Кабмин вернется к вопросу о назначения главы Госспецсвязи через два месяца. Если Петров не справится, по нему будут приниматься отдельные решения.

Премьер также напомнил, что конкурсная процедура на должность главы Госспецсвязи не проводится.

Петров ранее занимал должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).