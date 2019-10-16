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Государственный секретарь Министерства здравоохранения Артем Янчук, уволенный Кабмином на заседании в субботу вечером, 12 октября, будет обжаловать это решение в суде.

«С 9 октября нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Выполнение обязательств по прямой нормой Закона о государственной службе возлагаю на директора Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко», - написал он в Facebook.

Янчук сообщил, что в тот же день проинформировал премьер-министра, министра, первого заместителя министра об отбытии в отпуск и о соответствующем возложении обязанностей.

«12 октября из новостей узнаю о своем увольнении, а 15 октября на сайте появляется текст соответствующего распоряжения», - рассказал он.

Текст распоряжения достаточно лаконичный «Уволить Янчука Артема Александровича с должности государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины в соответствии с частью первой статьи 87-1 Закона Украины «О государственной службе».

«И больше ничего. Данному акту не хватает разве что первого абзаца. Например, «отменить Конституцию Украины, Кодекс законов о труде, Закон «Об отпусках» и т.д.», - возмутился он.

«А если серьезно - думаю бесполезно говорить о том, что данное распоряжение имеет ничего общего ни с Конституцией, ни с законами Украины. Однако это уже вопрос к суду. Будем доказывать, что в Украине действуют Украинская Конституция и законы», - резюмировал чиновник.
ForUm

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