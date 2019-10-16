Политика Турции в отношении незаконной аннексии Россией украинского Крыма не изменилась, страна поддерживает территориальную целостность Украины.

Об этом сказал посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, комментируя ситуацию с участием «депутатов» Госдумы РФ из аннексированного Крыма в форуме в Стамбуле, сообщает Укринформ со ссыфлкой на UkraynaHayat.

«Позиция Турции, которая твердо заявила о непризнании аннексии в марте 2014 года, не изменилась. Наша позиция такая же, как и была. Мы не признали аннексию, наша политика в отношении Крыма не изменилась, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс. Крымскотатарское руководство также выразило свою обеспокоенность этим вопросом. Мы также их проинформировали (через Министерство иностранных дел Украины) должным образом», - сказал посол Турции.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко со ссылкой на слова посла Турции Гульдере сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган случайно пожал руки «депутатам» Госдумы РФ из аннексированного Крыма, поскольку Анкара не согласовывала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул, где состоялась встреча.

13 октября Турция приняла парламентскую делегацию из Российской Федерации, в состав которой вошли два «депутата Госдумы» от аннексированного Крыма - Наталия Поклонская и Руслан Бальбек.

В ответ на это МИД Украины направил ноту протеста Турции.