также в разделеМир
Эрдоган о Сирии: Буду говорить только с Трампом 61
Страны ЕС приостановят экспорт оружия в Турцию 19
Джулиани отказался сотрудничать с Конгрессом в деле по импичменту Трампа 16
В ФРГ подрались курды и турки из-за военной операции в Сирии 115
В России признали массовую подмену допинг-проб 60
Байден-младший ответил на обвинения в коррупции при работе в Украине 33
Эрдоган: Турция не уйдет из Сирии до наступления мира 33
Дуда решил баллотироваться на второй срок 23
Большинство в польском Сейме получила партия Качиньского 19
США не выдали визы дипломатам РФ, собиравшимся на Генассамблею ООН 66
Во время акций протеста в аэропорту Барселоны пострадали почти 40 человек 31
Трамп ввел санкции против Турции 24
Число жертв тайфуна в Японии превысило 60 человек 19
Трамп: Пускай курдов защищает Китай, Россия или Наполеон 75
Нобелевскую премию по экономике вручили борцам с бедностью 27
Сирийские курды заключили соглашение с правительством Башара Асада 65
Тайфун Хагибис в Японии: число жертв достигло 44 человек 28
ЕС продлил санкции против России за химатаку в Солсбери 29

Политика Турции в отношении незаконной аннексии Россией украинского Крыма не изменилась, страна поддерживает территориальную целостность Украины.

Об этом сказал посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, комментируя ситуацию с участием «депутатов» Госдумы РФ из аннексированного Крыма в форуме в Стамбуле, сообщает Укринформ со ссыфлкой на UkraynaHayat.

«Позиция Турции, которая твердо заявила о непризнании аннексии в марте 2014 года, не изменилась. Наша позиция такая же, как и была. Мы не признали аннексию, наша политика в отношении Крыма не изменилась, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс. Крымскотатарское руководство также выразило свою обеспокоенность этим вопросом. Мы также их проинформировали (через Министерство иностранных дел Украины) должным образом», - сказал посол Турции.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко со ссылкой на слова посла Турции Гульдере сообщила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган случайно пожал руки «депутатам» Госдумы РФ из аннексированного Крыма, поскольку Анкара не согласовывала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул, где состоялась встреча.

13 октября Турция приняла парламентскую делегацию из Российской Федерации, в состав которой вошли два «депутата Госдумы» от аннексированного Крыма - Наталия Поклонская и Руслан Бальбек.

В ответ на это МИД Украины направил ноту протеста Турции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги