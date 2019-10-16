Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган случайно пожал руки «депутатам» Госдумы РФ из аннексированного Крыма, потому что Анкара не согласовала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул, где состоялась встреча.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, сообщает Громадське.

По ее словам, после этой встречи МИД сразу пригласило посла Турции Ягмур Ахмета Гульдера.

«И мы имели очень откровенный разговор о том, что это было за мероприятие и каким образом случилось так, что эти пресловутые «депутаты» попали в список участников этого форума. Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция», - сказала Зеленко.

Она отметила, что Украина выразила обеспокоенность из-за того, что турецкая сторона не предприняла действия, чтобы не допустить участия этих «депутатов» в форуме. В то же время посол уточнил, что МИД Турции не привлекался к согласованию списков участников форума.

Зеленко подчеркнула, что эта история еще раз продемонстрировала, что надо быть очень осторожными с сообщениями российских СМИ, которые рассказали о якобы отдельной встрече «депутатов» с Эрдоганом.

«На самом деле речь идет о протокольном мероприятии, как определяет протокол, глава государства поприветствовал всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое «депутатов», - пояснила пресс-секретарь МИД.

По мнению Зеленко, эта ситуация - «очередная провокационная попытка вбить клин между Украиной и Турцией».

Она добавила, что и посол Турции, и МИД этой страны заверил украинскую сторону, что Турция неизменно продолжает поддерживать Украину в защите ее территориальной целостности и подержанного суверенитета, также неизменной позиция Турции по защите крымскотатарского сообщества и непризнание попытки аннексии Крыма.

13 октября стало известно о встрече 11 октября Эрдогана с российской парламентской делегацией. В ее состав вошли два «депутаты Госдумы» от аннексированного Крыма - Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Встреча состоялась на конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, где также были делегации Афганистана, Китая, Пакистана и Турции.

МИД Украины направил Турции ноту протеста.

В Меджлисе крымскотатарского народа назвали этот инцидент провокацией Кремля.