Страны Европейского Союза приняли обязательства принять решительную позицию на уровне государств относительно стратегии экспорта оружия в Турцию.

Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов государств-членов ЕС по итогам встречи в Люксембурге, сообщает Укринформ.

«Страны-члены обязуются принять решительную позицию на уровне государств относительно стратегии экспорта оружия в Турцию. Соответствующая рабочая группа соберется позднее на этой неделе для координации и пересмотра позиций стран-членов по этому поводу», - говорится в сообщении.

Напомним, уже несколько стран-членов Евросоюза ввели эмбарго на ввоз оружия в Турцию на уровне своих национальных правительств: Германия, Франция, Финляндия и Швеция. А вот Венгрия наоборот выразила поддержку действиям Анкары.

Кроме этого, страны ЕС также договорились согласовать перечень санкций против Турции в связи с буровыми работами возле побережья Кипра.

Как известно, президент ТурцииЭрдоган заявил, что не остановит военную операцию на севере Сирии, даже несмотря на санкции США и эмбарго европейских стран на вооружение. Наступление Турции и вывод войск США вызвали жесткую международную критику, поскольку сирийские курды были главными союзниками Запада в борьбе против ИГИЛ в Сирии.