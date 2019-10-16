Закрыв плотно все окна и двери в квартире, мы пытаемся спастись от жары или холода, пыли из улицы или от шума. Особенно плотно мы закрываем окна зимой. Вместе с включенным отоплением и обогревателями на полную мощность мы, сами того не подозревая, делаем себе не лучше, а хуже.

Дышать становится труднее, кожа пересыхает, зуд и сухость в носу сопровождают от заката до рассвета, а невидимая опасносность (бактерии, вирусы) проявляется сразу на всех членах семьи. Все это происходит в результате пересушенного воздуха в помещении. В таком случае, лучше чтобы в доме была специальная климатическая техника. Бытовая техника для поддержания оптимального уровня влажности называется увлажнителями воздуха.

Виды увлажнителей воздуха

Сегодня в сетевых магазинах электроники, а также в Интернете можно найти несколько видов увлажнителей воздуха. Их принципы работы несколько отличаются друг от друга, но задача у каждого из видов одна – увлажнить воздух. Увлажнители воздуха для домашнего использования бывают трех видов: холодного увлажнения, горячего и ультразвуковые увлажнители.

Увлажнители воздуха холодного типа считаются традиционными и самыми распространенными среди пользователей. Они работают по принципу испарения холодной воды, то есть вода в приборе не нагревается. Частички воды испаряются из устройства и таким способом происходит увлажнение. В специальный блок в приборе наливается вода, затем она попадает в поддон, а уже оттуда вода проходит в специальные фильтра или картриджи для испарения. В приборе также имеется кулер. С помощью обдува испаряемых элементов, увлажненный воздух попадает в помещение. Кроме увлажнителя, устройство выполняет еще и роль очистителя воздуха.

Увлажнитель горячего типа (или паровой увлажнитель) практически ничем не отличается от первого типа прибора, кроме как тем, что вода внутри нагревается. Принцип работы напоминает работу электрочайника, где вода нагревается за счет нагревательного элемента внутри. Когда вода закипает, она начинает испарятся, а после закипания прибор автоматически выключается. Эксплуатация такого устройства требует максимально высокого уровня соблюдения требований безопасности.

Увлажнители воздуха, работающие по принципу ультразвукового увлажнения считаются самыми эффективными. Внутри устройства имеется вибрирующая пластина, на которую поступает жидкость из резервуара. Благодаря вибрациям вода превращается в легкие капли, что с легкостью могут подниматься в воздух при помощи кулера, который также, как и в других типах увлажнителей, есть в корпусе. Ультразвуковые увлажнители также имеют функцию освежителя воздуха. Многим пользователям может показаться, что пар, исходящий из прибора, горячий, но на самом деле он холодный и никоем образом не может навредить окружающим.

Какой выбрать и где купить?

Определившись с типом увлажнителя воздуха, покупатель обнаружит, что на рынке климатической техники есть огромное количество брендов. Самым популярным из всех считается Швейцарский бренд Boneco. Производитель специализируется как на традиционных паровых (горячего типа) и холодного типа увлажнителях, так и на ультразвуковых. Считается, что ультразвуковые увлажнители самые эффективные, так как они потребляют меньшее количество электроэнергии, но вопрос цены заставляет все же задуматься. Определившись с типом устройства, вы можете купить его в специализирующемся магазине или в интернет-магазине. Например, в интернет-магазине medtechnika.com.ua вы можете заказать увлажнитель boneco любого типа.