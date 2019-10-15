Мэр Киева Виталий Кличко во время совещания в Кабинете Министров по выполнению функций архитектурно-строительного контроля и реагирования на возможные нарушения обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку способствовать совершенствованию нормативной базы для эффективной борьбы с самовольным строительством.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы, прецедентом для обсуждения этого вопроса стал факт самовольного строительства на крыше дома в центре столицы - на улице Софиевской, 1.

«Необходимым для предупреждения и своевременного реагирования на подобные ситуации является внесение изменений в порядок архитектурно-строительного контроля в части доступа инспекторов ГАСК на объект. А также упрощение процедуры вручения ими предписаний и требований. Важно и усиление ответственности за самовольное строительство, - отметил Кличко. - Необходимо дать реальные, а не консультативные полномочия архитектурно-градостроительным советам хотя бы городам-миллионникам в части согласования проектов. Также требуется определение на уровне постановления правительства порядка сноса объектов самовольного строительства за счет бюджетов местного самоуправления с последующей компенсацией за счет виновных лиц», - отметил Кличко.

Дом по ул. Софиевская, 1 не является памятником, однако находится на территории охранной зоны Софийского собора – памятника национального значения и памятника ЮНЕСКО. Городские службы с 29 августа 2019 пытались получить доступ к объекту, однако им его не предоставили.

«До сих пор никакого содействия ГАСИ Украины по этому вопросу город не получил», - подчеркнул мэр Киева.

Вместе с тем коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» при поддержке полиции начало демонтаж незаконно возведенных конструкций.

Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве осуществляет соответствующие проверки, чтобы выяснить виновного в инциденте и какой ущерб нанесен городу.

По результатам проверок и по выводам комиссии, соответствующий иск направят в суд.