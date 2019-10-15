Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция «Источник мира» продлится до тех пор, пока на севере Сирии не «наступит мир».

Об этом он сказал на VII саммите лидеров Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в Баку, сообщает Укринформ.

«Операция «Источник мира» продлится до достижения поставленной цели - мира на севере Сирии», - подчеркнул Эрдоган, отметив, что Турция ожидает от дружественных стран активной поддержки политики Анкары.

По его словам, «антитеррористическая операция» в сирийских районах к востоку от реки Евфрат успешно продолжается.

«Все сирийские районы от Мюнбича и до границы с Ираком станут в ближайшее время частью зоны безопасности. На первом этапе будет обеспечено добровольное возвращение на родину миллиона сирийских беженцев, а далее - еще двух миллионов», - сказал президент Турции.

Он отметил, что в рамках операции «от террористов очищена территория Сирии площадью около тысячи квадратных километров».

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды.