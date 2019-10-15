15 октября 2019 детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему народному депутату Украины Верховной Рады Украины VIII созыва, экс-директору одного из департаментов Киевской городской государственной администрации, о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

Следствие установило, что бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017, не задекларировав пользование недвижимым имуществом в Киеве стоимостью 3,8 млн грн, принадлежащего на праве собственности его близкому родственнику.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года.