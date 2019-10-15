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В Министерстве социальной политики информацию о штрафах за неправомерно оформленные субсидии назвали мифом.

«Никаких штрафов, даже при неправильном заполнении документов или неправомерном получении субсидий сегодня нет. Это мифы вокруг программы жилищных субсидий, которые распространяются уже почти третий десяток лет – с тех пор как действует соответствующая программа», - заявил замминистра Виталий Музыченко, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

По его словам, субсидию ни у кого не забирают. «Субсидия – это разница между размером платежки и тем, сколько от соответствующего размера доходов гражданин должен платить, то есть в среднем – 10% от дохода. Этот процент индивидуально определяется для каждой семьи в зависимости от дохода. Например: доход 3000 грн, 10% = 300 грн, остальное – это субсидия. Если платежка приходит на 2000 грн, от них вычитаем 300 грн (10%) и выходим на средний размер субсидии, предоставляемые государством в прошлом отопительном сезоне - 1700 грн. На сегодняшний день мы не планируем ничего пересматривать», - отметил Музыченко.

Напомним, ранее Министерство социальной политики Украины опубликовало ответы на актуальные вопросы по теме субсидий и пошаговую инструкцию «Как оформить субсидию онлайн».
ForUm

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