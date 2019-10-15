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Верховный суд признал незаконным решение Киевсовета от 2017 года запретить продажу алкоголя в городе с 23:00 до 10 часов утра.

Об этом сообщает УНИАН, со ссылкой на решение суда в Едином реестре судебных решений.

Постановление Киевсовета №19/1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продажи алкоголя ночью признали незаконным суд первой инстанции — Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд. Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций.

Отметим, что речь идет именно о постановлении №19/1023 от 10 апреля 2017 года. В то же время действующий запрет на продажу алкоголя действует на основании решения Киевсовета №1529/5593 от 27 сентября 2018 года.

Решение о запрете вступило в силу в столице 24 октября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Их ночью больше нельзя купить в магазинах, но можно в кафе, барах, ресторанах и тому подобное.

Напомним, 23 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения продажи алкоголя.

17 марта 2016 года депутаты Киевсовета запретили продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков в торговых точках, расположенных в малых архитектурных форма

8 апреля мэр Киева Виталий Кличко подписал данное решение.

20 ноября 2016 года предприниматели через суд отменили данный запрет. 

14 сентября 2017 года Киевский городской совет принял еще одно решение, которым вводится запрет продажи алкоголя в МАФах.

21 ноября 2017 года Антимонопольный комитет признал незаконным решение Киевсовета об исключении продажи алкоголя из функционала временных сооружений торгового и культурно-бытового назначения (МАФ) в Киеве.
ForUm

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