Верховная Рада планирует в пятницу 18 октября принять законопроект о Государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении.

Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета во вторник, сообщает Укринформ.

«Хотел бы напомнить, что в пятницу, 18 октября, как и было запланировано, предусмотрено рассмотрение и принятие закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в первом чтении. На этой неделе комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений народных депутатов в закон о Государственном бюджете на 2020 год, заключение Счетной палаты и подготовит сбалансированные выводы и предложения к нему», - информировал спикер.

Разумков также отметил, что, в случае одобрения Верховной Радой заключений и предложений к проекту закона о Государственном бюджете, они приобретают статус бюджетнрнр заключения Верховной Рады.

«Правительство в соответствии с бюджетным заключением Верховной Рады дорабатывает проект государственного бюджета ко второму чтению и в начале ноября внесет в Верховную Раду вместе со сравнительной таблицей, в которой будут указаны все те предложения, которые будут учтены, а также будут предоставлены мотивированные объяснения к тем предложениям, которые не будут учтены правительством», - пояснил председатель ВР.

Напомним, 20 сентября министр финансов Оксана Маркаров представила в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 года.