Бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук подал заявление в секретариат КС об исполнении решения Окружного админсуда по поводу восстановления его в должности судьи и председателя КС, сообщает LB.ua.

«(Решение) должно быть выполнено немедленно. Я передал это (заявление. – Ред.) и теперь буду ждать», - сказал он журналистам после того, как вышел из здания суда.

На вопрос, что он будет делать в случае, если решение не будет выполнено, Шевчук сказал: «Я не могу себе представить, что КС не выполнит судебное решение».

Напомним, 11 октября Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука.