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Президент Владимир Зеленский назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе шоковой терапией для Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, 14 октября президент провел встречу с военнослужащими ООС.

Зеленский отметил, что Украина была не готова к войне, а украинцы «были уверены, что нас это не коснется».

«Было время, когда по всей стране мы жили очень безопасно. Мы слышали новости о вооруженных конфликтах в мире и были уверены, что нас это не коснется», - сказал глава государства.

По словам Зеленского, после всех событий украинцы избрали путь «родиться во второй раз, встать на ноги».

«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны на Донбассе — это все было шоковой терапией, словно две тысячи вольт пропустили по телу нашей родной Украины. Такие потрясения являются определяющими, моментами истины. У народа есть только два пути: сдаться или родиться во второй раз, встать на ноги. Мы выбрали именно этот (второй — ред.) путь. Мы украинцы — свободные и несокрушимые», — подытожил президент.

Завершив речь, президент вручил награды украинским военным.

Также сегодня президент находится с рабочим визитом в Донецкой области, где посетил штаб операции Объединенных сил и встретился с военнослужащими ООС.

14 октября отмечается День защитника Украины.
ForUm

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