Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтил память погибших защитников Украины.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, они пришли к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Зеленский с женой положил цветы и установил лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.

Также сегодня президент осуществит рабочую поездку в Донецкую область, где посетит штаб операции Объединенных сил и встретится с военнослужащими ООС.

14 октября отмечается День защитника Украины.