Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтил память погибших защитников Украины.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, они пришли к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.
Зеленский с женой положил цветы и установил лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.
14 октября отмечается День защитника Украины.
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