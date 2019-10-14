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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтил память погибших защитников Украины.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, они пришли к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

Зеленский с женой положил цветы и установил лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.

Также сегодня президент осуществит рабочую поездку в Донецкую область, где посетит штаб операции Объединенных сил и встретится с военнослужащими ООС.

14 октября отмечается День защитника Украины.
ForUm

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