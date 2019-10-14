Курдские вооруженные формирования, которые называют себя Сирийские демократические силы и контролируют северо-восток Сирии, заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении правительственных войск в нескольких городах для защиты от наступления Турции.
Об этом сообщает Радио Свобода.
14 октября утром войска Асада заняли город Тель-Тамер и авиабазу Табка, которую ранее использовала международная коалиция во главе с США.
Согласно договору, войска Асада должны войти в крупные города и перекрыть путь наступления Турции.
Представители сирийских курдов отметили, что соглашение с Асадом пока касается только военной поддержки. Политические вопросы будущего устройства северо-востока Сирии не обсуждались.
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