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Курдские вооруженные формирования, которые называют себя Сирийские демократические силы и контролируют северо-восток Сирии, заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении правительственных войск в нескольких городах для защиты от наступления Турции.

Об этом сообщает Радио Свобода.

14 октября утром войска Асада заняли город Тель-Тамер и авиабазу Табка, которую ранее использовала международная коалиция во главе с США.

Согласно договору, войска Асада должны войти в крупные города и перекрыть путь наступления Турции.

 

Представители сирийских курдов отметили, что соглашение с Асадом пока касается только военной поддержки. Политические вопросы будущего устройства северо-востока Сирии не обсуждались.
ForUm

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