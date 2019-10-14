Как сообщила пресс-служба МЗ, советниками стали:
- Алексей Яременко — заместитель руководителя проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения.
- Виктор Ляшко — как говорят в Минздраве, эксперт с 20-летним опытом по направлению развития системы общественного здоровья.
- Матвей Хренов — консультант Нацслужбы здоровья по вопросам стратегического развития сети поставщиков медицинских услуг.
- Серго Китиашвили — специалист по вопросам европейской интеграции.
«Команда советников сосредоточит свое внимание на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике, внедрении врачебного самоуправления», — говорится в сообщении Минздрава.
Ожидается, что советники будут разрабатывать проекты решений и законопроектов для эффективного продолжения реформы здравоохранения.
Со своей стороны Скалецкая отметила, что министерство продолжает курс преобразований в системе здравоохранения, воплощает начатые реформы, и планирует серьезно работать «над ошибками внедренных изменений».
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