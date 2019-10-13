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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что официальная Анкара откроет границы и позволит беженцам, которые находятся в Турции, попасть в Европу.
Такое заявление Чавушоглу сделал в интервью DW, комментируя реакцию Турции на позицию ЕС относительно турецкой военной операции на севере Сирии, сообщает УНИАН.

«Приоритет - сохранить в безопасности то место, куда беженцы хотят попасть», - заявил Чавушоглу, говоря про европейские страны.

«Пока что турецкое государство потратило более 40 миллиардов долларов, а ЕС не предоставил нам необходимую поддержку. В любом случае сирийцы хотят попасть в Европу», - указал глава турецкого МИД.

По его словам, возможность открытия границ для беженцев - «не угроза и не блеф», а «просто ответ на позицию Евросоюза».
 

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды. Турция пригрозила ЕС открыть границы для сирийских беженцев
ForUm

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