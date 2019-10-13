В ходе наступления турецкой армией в Сирии уже погибли около 50 мирных жителей, сообщает УНИАН.

«По последним данным, около 50 мирных жителей погибли по обе стороны границы, около 100 тысяч - вынуждены были покинуть свои дома», - говорится в сообщении. В ходе наступления турецких войск против курдов на северо-востоке Сирии тяжелые бои завязались вокруг приграничного города Рас-эль-Айн.

Турция утверждает, что уже захватила этот важный в стратегическом отношении город, однако представители преимущественно курдских Сирийских демократических сил (SDF) отрицают это.

Напомним, 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды.