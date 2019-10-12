В течение выходных и праздничных дней 12−14 октября боеготовность воинских частей Вооруженных сил Украины будет усилена.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«В течение выходных и праздничных дней по приказу начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженными силами Украины усилена боеготовность воинских частей ВСУ в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач», — говорится в сообщении.

В частности, усилена охрана военных объектов, а дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.

«Генеральный штаб ВСУ предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами», — отметили в штабе.