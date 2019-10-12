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Экс-чиновники национальной безопасности США призвали госсекретаря Майка Помпео защитить и поддержать экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Об этом говорится в открытом письме, сообщает CNN.

«Посол Йованович заслуживает вашу постоянную поддержку, как и другие профессиональные дипломаты, которые могут попасть в ловушку в будущем расследовании Конгресса и процессе импичмента», — говорится в письме.

Всего 27 подписантов отметили, что особенно обеспокоены сообщением президента Трампа о том, что «она (Йованович — ред.) пройдет через некоторые вещи», поскольку такие высказывания могут трактоваться как угроза.

«Все работники департамента — сотрудники дипломатической службы, гражданские сотрудники и политические назначенцы — должны знать, что вы прикрываете их спины в борьбе с оскорбительными политическими атаками и клеветой», — подчеркнули подписанты.

Под письмом подписались в частности бывший заместитель госсекретаря и бывший заместитель советника по национальной безопасности Тони Блинкен, заместитель министра обороны по вопросам политики и бывший посол США в Турции Эрик Эдельман, экс-заместитель государственного секретаря по политическим вопросам и бывший посол в НАТО Николас Бернс и Джейк Салливан, бывший советник по национальной безопасности экс-вице-президента Джо Байдена.

Напомним, Йованович на слушаниях в Конгрессе отвергла обвинения Джулиани и Луценко.
ForUm

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