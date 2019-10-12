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Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт назвал военную операцию Турции на северо-востоке Сирии «вторжением на территорию арабского государства и агрессией против его суверенитета».

Как сообщает Reuters, с осуждением действий Анкары в Сирии выступил также глава нынешней сессии Совета ЛАГ министр иностранных дел Ирака Мохамед Али аль-Хаким.

Заявления прозвучали на экстренном заседании ЛАГ, созванного по инициативе Египта на фоне операции Турции в Сирии.

8 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Родник мира.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не собирается прекращать военную операцию на севере Сирии, несмотря на «угрозы, которые Анкара получает сейчас справа и слева».
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