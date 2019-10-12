Турция не собирается прекращать военную операцию на севере Сирии, несмотря на «угрозы, которые Анкара получает сейчас справа и слева».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Deutsche Welle.

«Мы не сделаем ни шагу назад», — подчеркнул Эрдоган.

Анкара называет целью военной операции в Сирии уничтожение террористов, отчасти представителей сил самообороны сирийских курдов (YPG).

Эрдоган заявил, что не ведет войну с курдами, а считает их «братьями и сестрами».

Группировка YPG в ЕС и США признана террористической организацией. Возглавляемое ею объединение Демократические силы Сирии (SDF) является важным союзником США в борьбе с боевиками Исламского государства в Сирии.

9 октября турецкие войска вошли на территорию Сирии в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн.