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Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала имена шести пропавших украинцев, которые были на Bourbon Rhode в Атлантическом океане.

«Уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно — Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева — неизвестна», — написала она в своем Facebook.

Денисова уточнила, что на борту находились десять украинцев, двоим удалось выжить, еще двое погибли.

Ранее Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиск членов экипажа Bourbon Rhode, среди которых были украинцы.
ForUm

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