Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к парламентариям с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit (выход из ЕС) в течение 24 часов после саммита Европейского союза либо потребовать отсрочки. Об этом пишет газета The Times.

Сообщается, что Джонсон проведет голосование по сделке в субботу, 18 октября, сразу после предстоящего 17-18 октября саммита в Брюсселе. Свое предложение он намерен озвучить уже сегодня.

Газета отмечает, что британский парламент не заседал по субботам уже почти 40 лет.