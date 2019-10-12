В Киеве с 12 до 14 октября полностью запретят движение по проспекту Победы из-за монтажа фрагмента Шулявского путепровода. Об этом сообщает прес-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу, из-за чего 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 утра 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста.

Кроме того, поменяется порядок работы общественного транспорта - закроют маршруты троллейбусов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н от станции метро «Нивки» до Воздухофлотского путепровода.

Вместо этого организуют временный троллейбусный маршрут №5А, который будет курсировать по «ул. Чернобыльская - ул. Белицкая» по трассе: ул. Ирпенская - ул. Чернобыльская – вул. Феодоры Пушиной - просп. Академика Палладина - Кольцевая дорога - ул. Победы - ул. Даниила Щербаковского - ул. Маршала Гречка - ул. Северо-Сырецкая, в обратном направлении - ул. Северо-Сырецкая - ул. Маршала Гречка - ул. Даниила Щербаковского - просп. Победы - просп. Академика Палладина - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская.

Также вносятся временные изменения в работу ночных троллейбусных маршрутов: