Об этом сообщает The Associated Press.

В пятницу, 11 октября, компания представила два новых прототипа бутылок — они пригодны для вторичной переработки и имеют внутренний барьер, который удерживает пиво.

Эти барьеры созданы с помощью полимеров, но Carlsberg обещает продолжать работать над разработкой бутылки без использования полимеров.

Прототипы являются частью кампании бренда по снижению выбросов углекислого газа на своих пивоваренных заводах и снижению на 30% углеродного следа во всей технологической цепи.

Также в Carlsberg заявили, что объединят усилия с Coca-Cola, шведской водочной компанией Absolut и косметической группой L'Oreal для создания бумажных бутылок.