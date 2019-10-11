также в разделеОбщество
На Одесчине задержали банду, вербовавшую людей в трудовое рабство 6
Суд восстановил Шевчука в должности главы КСУ 18
Зеленский назначил уполномоченного по контролю за СБУ 13
Яременко: План отвода войск вдоль всей линии фронта есть 15
Путин заявил, что Украина якобы сорвала разведения войск 25
Суд арестовал двух одесских полицейских, подозреваемых в пытках 7
Заместитель мэра Днипра перечисли 17 миллионов коммерсанту из Донецка 15
«Атос» Вениамин Смехов приедет поговорить с киевлянами по душам 36
Зеленский не намерен легализировать проституцию 15
10 октября. Картина дня 18
Прокуратура завела дело из-за задержания в Крыму активиста Приходько 9
Прокуратуре разрешили изъять из Офиса президента документы по Иловайску 37
Дубинский отозвал законопроект о налоге на обмен наличной валюты 15
Журналист: Труба пытается заблокировать создание Совета общественного контроля ГБР 17
СМИ: Игорь Романкив – еще один ставленник Дубневичей, который продолжает наживаться на Укрзализныце 19
«Схемы» ответили на обвинения Зеленского в адрес «здорового мужика» Андрушко 15
Зеленский: Разведение сил возможно только одновременно в Петровском и Золотом 17
Синоптик рассказал, сколько продлится «бабье лето» 30

В Украине будет создан единый реестр государственных служащих Украины. Об этом министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сказал во время общения с бизнес-сообществом в Клубе КМУ, сообщает Укринформ.

«Одна из ключевых задач, которая стоит перед мной и Нацагентством государственной службы, заключается в том, чтобы создать единый реестр государственных служащих», - отметил Дубилет.

Он добавил, что сейчас проходит сбор информации от всех государственных администраций о количестве людей, работающих на госслужбе.

По словам чиновника, создание такого реестра позволит создать единую инфраструктуру для дальнейшего централизованного взаимодействия, организации любых видов обучения, централизованного оповещения.

Он добавил, что государственных служащих в Украине более 240 тысяч.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1854 грн.
11
Теги