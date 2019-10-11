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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент поздравил его с назначением и вручил служебное удостоверение.

Председатель Одесской ОГА поблагодарил президента за доверие.

Максиму Куцому 36 лет. Высшее образование он получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском и инвестиционном секторах.

Напомним, 9 сентября Кабинет Министров согласовал кандидатуру Максима Куцого на должность главы Одесской государственной администрации.
ForUm

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