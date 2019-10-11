Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.
Президент поздравил его с назначением и вручил служебное удостоверение.
Председатель Одесской ОГА поблагодарил президента за доверие.
Максиму Куцому 36 лет. Высшее образование он получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском и инвестиционном секторах.
Напомним, 9 сентября Кабинет Министров согласовал кандидатуру Максима Куцого на должность главы Одесской государственной администрации.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время