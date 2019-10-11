С 1 июля формула «Роттердам+» не действует. Но и ожидаемый переход на новый рынок электроэнергии по европейскому образцу состоялся только на бумаге. Введение Price Caps (граничных ценовых ограничений на рынке) фактически оставила за государством привычную функцию регулирования цен на электроэнергию для промышленных потребителей.

По мнению властей, она должна оставаться предельно низкой. Робкие попытки секретариата Европейского энергетического сообщества (выступившего категорически против внерыночных ограничений) образумить впавших в социализм новых энергоруководителей эффекта не возымели. Напротив, глава парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус выступил с инициативой пересмотра Price Caps в сторону ужесточения.

Публичные заявления о необходимости снижения тарифов для небытовых потребителей сопровождались мощной шумовой поддержкой. Уже третий месяц представители Никопольского и Запорожского ферросплавных заводов митингуют под офисами Нацкомиссии, регулирующей рынки электроэнергии (НКРЭКУ) и НЭК «Укрэнерго», требуя еще большего снижения цены на электроэнергию.

Но ни ежедневный стук касок, ни доводы парламентария не убедили НКРЭКУ. Впереди зима, — и снижать Price Caps от которых напрямую зависит способность генерирующих компаний покупать уголь, там сочли рискованным. Поле некоторых колебаний министр энергетики Алексей Оржель встал на сторону регулятора.

Разочаровавшись в перспективе снижения цены электроэнергии через коррекцию Price Caps, Андрей Герус объявил наступление на «зеленый» тариф, по которому финансируется возобновляемая энергетика. По его мнению, он неоправданно высок. 27 сентября возглавляемый им комитет ВР провел круглый стол, на котором рассмотрел широкий перечень возможных законодательных инициатив: от ретроспективного снижения «зеленого» тарифа до обложения «зеленых» электростанций дополнительными налогами. Очевидно, что такие законодательные новеллы не вызовут восторга у инвесторов, значительная часть которых не являются резидентами. Последние, с большой вероятностью, попытаются мобилизировать на защиту свои вложений посольства своих стран и международные организации. Или подадут на Украину в суды, которые обязательно выиграют.

Но Украина, судя по всему, уже не очень рассчитывает на лояльность европейских и американских партнеров. 18 сентября Верховная Рада одобрила правку Андрея Геруса, разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества. Герус пояснил необходимость импорта электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны.

Напомню, что Украина воздерживалась от импорта электроэнергии из России около пяти лет. В ноябре 2014 года Кабмин даже уволил заместителя министра энергетики и угольной промышленности Вадима Улиду – за выдачу разрешения на импорт электроэнергии из России в пользу частных энергокомпаний.

Сейчас отношение официального Киева к российской электроэнергии радикально изменилось и 1 октября 2019 года коммерческий импорт из РФ был возобновлен. Поставки электроэнергии из России ровным графиком мощностью 100 МВт начал осуществлять трейдер «Юнайтед Энерджи». В 2019 году «Юнайтед Энерджи» заключило несколько контрактов на поставку газа АО «Днепроазот» (входит в группу «Приват» Игоря Коломойского).

Это не первый случай импорта российских энергоресурсов связанными с Коломойским трейдерами. Еще с лета на государственную генерирующую компанию «Центрэнерго» (суммарная проектная мощность станций составляет 7695 мВт, что равняется около 15% от общей мощности электростанций Украины, компания занимает 8% рынка электроэнергии) осуществляются поставки российского угля трейдером «Нафта Форс», связанным с группой «Приват».

Цену, по которой госкомпания покупает уголь у Коломойского сложно назвать низкой – 1970 грн/тонна (уже с поправкой на калорийность и без НДС). Но это не мешает новому менеджменту «Центрэнерго» продавать выработанную из него электроэнергию на ферросплавные заводы «Привата» дешевле себестоимости. По утверждениям экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка речь идет о 1,3 грн/КВт-час при себестоимости 1,9 грн/КВт-час. В итоге, формально государственная генерирующая компания генерирует не только электроэнергию, но и миллиардные убытки. Соответственно структуры Коломойского зарабатывают на госкомпании дважды – на продаже дорогого российского угля и на потреблении дешевой электроэнергии.

Национальное антикоррупционное бюро Украины не видит в этом признаков преступления и нанесения убытков государству. Зато заметно активизировалось в расследовании формулы «Роттердам+», по которой украинская электроэнергетика жила последние три с половиной года. Симптоматично, что на расследовании «Роттердам+» настаивал уже упомянутый Андрей Герус, а Игорь Коломойский в свих интервью неоднократно негативно отзывался о формуле. Бывший руководитель НКРЭКУ (утвердивший в свое время «Роттердам+») Дмитрий Вовк, как и его коллега из финансового регулятора экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, вынуждены скрываться от гнева Коломойского в Европе.

Совсем другое настроение у энергетических генералов Российской Федерации, получивших возможность наращивать присутствие на украинском энергорынке. На радостях, замминистра энергетики России Андрей Черезов даже объявил, что Россия готова начать поставки электроэнергии в Украину со стороны оккупированного Крыма, мол, для этого нужно все-лишь восстановить взорванные опоры.

Выгоды для россиян от такого импорта не столько экономические, сколько геополитические. Как утверждает ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, это де-факто будет означать признание Крыма российским. «Если Киев купит хоть один киловатт-час произведенной в Крыму энергии, это будет равнозначно признанию полуострова российским. Для подобных сделок заключаются торговые контракты, в которых прописана украинская компания-покупатель и продавец, юридическим адресом которого будет значиться «Крым, Российская Федерация», — подчеркнул российский эксперт.

Но даже если такой катастрофический для Украины сценарий реализован не будет, факт импорта из континентальной России уже приносит Кремлю бенефиты. Единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии является холдинг «Интер РАО», совет директоров которого возглавляет Игорь Сечин (бывший вице-премьер российского правительства и зампред Администрации Путина). Сечин, как и прочие представители российской политической верхушки внесен санкционные списки США, Канады и Украины. Возобновление Украиной торговых связей с «Интер РАО» дает российским лоббистам снова новые аргументы для дискуссии об абсурдности продолжения санкций.

В любом случае, логику действий россиян на украинском энергорынке предугадать несложно – они попытаются занять максимально большой сегмент. Даже в ущерб экономической целесообразности. И речь не только о традиционном использовании энергетики как внешнеполитических вожжей. Согласно действующей энергостратегии целью Украины является присоединение к ENTSO-E (общеевропейской энергосистеме). Для этого необходимо технически разсинхронизироваться с энергосистемами стран СНГ. А этого Москве допустить никак нельзя.

Алексей Полтораков, «Хвиля»