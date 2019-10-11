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Глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает решения властей в регионах включить отопление в теплую погоду банальным вытягиванием средств из карманов потребителей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Читаю победные реляции о досрочном включении отопления в 17 областях Украины. И хочу высказать свое мнение по этому поводу: люди, которые приняли такое решение - местные власти, точно понимают, что они делают. Вопрос - как быстро поймут потребители, что весь этот «банкет» будет за их счет? Каждый дополнительный день работы батареи при +17 за окном является банальным вытягиванием средств из их карманов», - написал Коболев.

Напомним, во Львове все детские сады, школы, больницы и поликлиники подключены к отоплению
ForUm

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