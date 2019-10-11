Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен легализировать проституцию в Украине.

Об этом он сказал во время пресс-марафона 10 октября, отвечая на вопрос неизвестного мужчины о том, остановит ли президент распространение гомосексуализма и легализацию проституции, сообщает 112 Украина.

«Я не занимаюсь легализацией проституции… Легализация чего-либо в Украине может быть только через законодательство Украины, изменения законодательства. А значит - через Верховную Раду и принятие закона. Никаких таких законов … нет, никакой такой инициативы нет, у меня, как президента Украины, нет. Впервые об этом слышу», - сказал он.

Относительно людей нетрадиционной ориентации президент ответил, что они свободны в своем выборе, а остальным стоит «оставить их в покое».

«О людях нетрадиционной ориентации не хочу ничего плохого вам сейчас говорить, потому что мы с вами живем в открытом, свободном обществе, где каждый выбирает язык, на котором общается, и свою ориентацию. Оставьте уже этих людей в покое», - сказал Зеленский.

Напомним, глава Национальной полиции Игорь Клименко поддерживает легализацию проституции в Украине.