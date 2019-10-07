Глава Национальной полиции Игорь Клименко поддерживает легализацию проституции в Украине.
Об этом он заявил в интервью LB.ua.
«Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся», – отметил он.
Напомним, Клименко допускает легализацию оружия после завершения войны России против Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время