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Глава Национальной полиции Игорь Клименко поддерживает легализацию проституции в Украине.

Об этом он заявил в интервью LB.ua.

«Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся», – отметил он.

Напомним, Клименко допускает легализацию оружия после завершения войны России против Украины.
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