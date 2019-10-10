Сирийские курды в четверг бомбардировали и обстреляли три приграничные турецкие города. В результате нападения погибли 6 мирных жителей, среди них – ребенок, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

По словам представителя службы безопасности Турции, вооруженные силы нанесли удар, в частности, по военным складам и базам. В результате налета курдов погибли 6 жителей, еще 70 – ранены.

В то же время президент Турции Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что к этому времени были убиты 109 боевиков.

Курды отвечают, что это – их ответ начавшейся операции «Источник мира».



Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию против курдов в Сирии.