В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской по литературе за 2018 и 2019 годы. Польская писательница украинского происхождения Ольга Токарчук получила премию за 2018, а австрийский писатель Петер Хандке за 2019 год, сообщает ВВС Украина.

«Ольга Токарчук, награждена премией 2018 года в области литературы, никогда не рассматривает реальность как нечто стабильное или вечное. Она конструирует свои романы в напряжении между культурными противоположностями; природа против культуры, ум против безумия, мужчина против женщины, дом против отчуждения», - говорится в решении нобелевского комитета.

Писатель Питер Хандке получил премию «за влиятельное произведение, с языковой изобретательностью исследовал периферию и специфику человеческого опыта».

2018 премию не вручали из-за скандала в Шведской академии.

Мужа одной из члена академии обвинили в изнасиловании, а позже осудили за это к двум годам тюрьмы. Поэтому вручение премии перенесли на 2019 из-за «уменьшения общественного доверия».

Академия после скандала изменила состав коллегии, которая выбирает лауреатов, включив нескольких новых членов.

Лауреат Нобелевской премии по литературе получит денежный приз в девять миллионов шведских крон (более 900 тыс. долларов), а также медаль и диплом.

Токарчук родилась в 1962 году в Сулехове.

Будущая писательница закончила факультет психологии Варшавского университета и некоторое время работала психотерапевтом.

Токарчук является автором 8 романов и двух сборников рассказов. Некоторые из ее произведений переведены на украинский язык, в частности «Путешествие людей книги», «Правик и другие времена», «Игра на многих барабанчиках», «Последние истории», «Веди свой плуг более костями мертвых», «Бегуны».

В 2018 году она получила Международную Букеровскую премию.