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Количество украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн человек, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 млн чел. Видим массовое возвращения украинцев домой в конце апреля – в начале мая на европейские и украинские праздники. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек», – написал он в своем блоге Telegram, отметив, что это предварительные данные.

По словам министра, на таких данных Кабмин намерен построить публичные «дашборды», на которых в будущем общество будет оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.

Из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается, резюмировал Дубилет.

При этом он отметил отсутствие в стране демографических данных.

«Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с Госпогранслужбой Украины над статистикой по пересечению границы и с Минюстом - по рождаемости/смерти», – сообщил он.
ForUm

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