В конце лета этого года у обновленной власти дошли руки до одной из самых скандальных схем на энергетическом рынке Украины – так называемой формулы Роттердам+. Говорили о незаконности ее долгие годы, но только сейчас взялись разобраться с тем, кто же нажился на повышении стоимости электроэнергии в Украине.

Напомним, три года назад, в марте 2016 года НКРЭ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. С той поры цену угля в производстве угольно-тепловой генерации начали считать по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину». Сразу после внедрения новой методики тепловые компании, в том числе лидер рынка ДТЭК Рината Ахметова и государственное «Центрэнерго» подняли для украинцев стоимость электроэнергии – уже в апреле платежки «потолстели» на 25 процентов. Оптовая стоимость электроэнергии превысила, скажем, немецкую в два раза. При этом европейские энергетики платят еще за выбросы CO2, чего украинцы не делают. Эксперты тогда массово заговорили о том, что формула Роттердам+ является жульнической и выгодной преимущественно Ринату Ахметову, который смог положить в карман пару десятков миллиардов гривен.

Возмущение не заканчивалось ничем, НКРЭ не признавал то, что цена завышена, правоохранительные органы бездействовали. В политических кругах поговаривали, что свой «гешефт» с формулы имеет Петр Порошенко, потому и не отдающий команду «фас».

После его ухода ситуация изменилась. В июле этого года Украина перешла на новый рынок электроэнергии, а уже 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в деле Роттердам+ шести лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ. Убытки оценены в 18 миллиардов 868 миллионов гривен.

«Непосредственно подозрение вручено двум лицам – начальнику управления энергорынка НКРЭКУ и действующему директору ГП «Оператор рынка», который в период введения "Роттердам+" был членом НКРЭКУ», - говорится в сообщении САП.

Четверо других подозреваемых (начальник отдела НКРЭКУ, руководитель управления НКРЭКУ, заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевого оператора рынка теплогенерации Украины и директор департамента одной из компаний указанной группы) сейчас находятся за пределами Украины. Им сообщили о подозрении заочно и вызвали для проведения следственных и процессуальных действий.

Всем подозреваемым инкриминируют «злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Следствие утверждает, что экс-глава и экс-член НКРЭКУ по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую формулу Роттердам+. Им они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии оптовому рынку электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

Детективы НАБУ не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам +" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах. Зато включение соответствующих расходов увеличило оптовую рыночную цену на электроэнергию и, как следствие, тарифы для большинства потребителей. В результате промышленные потребители, бюджетная сфера, предприниматели и другие без основания переплатили за электроэнергию минимум 18,87 млрд грн, из них 14,3 млрд грн достались группе частных компаний, которая, по версии следствия, и инициировала введение формулы Роттердам+. В Бюро полагают, что руководство НКРЭКУ ввело схему в интересах группы частных компаний сознательно.

Досудебное следствие в производстве продолжается.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ) уже разрешила заочный арест бывшего сотрудника Нацкомиссии по энергетике и тарифам (НКРЭКУ) Владимира Бутовского, который фигурирует в деле Роттердам+.

ВАСУ отменил решение следственной судьи Соломенского райсуда Киева, которым было отказано в удовлетворении ходатайства САП и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о заочном аресте.

В 2016 году еврооблигации ДТЭК выросли на 40%, после же информации о вручении подозрений НАБУ просели почти на 5%.

В ДТЭК активно пытаются «отмыться» от последствий открытия уголовного дела о сговоре. Компания систематически размещает в интернете так называемую «джинсу» - заказные материалы, призванные очистить репутацию компании. Плашкой «реклама» они не выделяются, а направлены на усиление положительного фона о компании Рината Ахметова. Лидеры общественного мнения (ЛОМы), в основном это эксперты, говорят удобные ДТЭК вещи, которые потом размещаются на новостных ресурсах за вознаграждение, идущее как право наличными мимо кассы. Мы не будем размещать здесь сотню скриншотов, но достаточно погуглить в новостном блоке «Роттердам+» и посмотреть, насколько плотным потоком выходит подряд одна и та же обеляющая формулу новость на крупных новостных ресурсах. Например, о том, что в деле якобы нет доказательной базы (эксперт Корольчук). Или что дешевле угля в Украине просто нет (эксперт Кушнирук). Есть и «вбросы» на тему того, что уголовным делом по формуле пытается руками НАБУ свести счеты с Ахметовым его давний «заклятый друг» Игорь Коломойский. Или, к примеру, он пытается отменой Роттердам+ снизить цены на электроэнергию в пользу своих ферросплавных заводов.

«Джинса», которой забито информационное пространство по теме формулы Роттердам+, не умаляет того факта, что Ринат Ахметов всерьез озабочен интересом к его компании со стороны правоохранительных органов. Есть также сведения о том, что он попытается прикрыться в этом деле с помощью европейских инвесторов. Источники сообщили о том, что ДТЭК готовит выпуск еврооблигаций на 350 миллионов долларов, который осуществит нидерландская компания DTEK Renewables B.V. В самой компании не опровергли эту информацию, что тоже говорит в пользу ее достоверности.

Ринат Ахметов планирует прикрыться иностранными инвесторами, как щитом, не дав государству компенсировать убытки путем конфискации активов. Напомним, ранее подобная ситуация уже возникала. Покупатели евробондов компании требовали оставить в покое Рината Ахметова и продавали очень недорого уже купленные евробонды, которые скупала близкая к Петру Порошенко инвесткомпания ICU. Позже была введена формула Роттердам+ и евробонды Ахметова взлетели в цене.

С помощью напечатанных новых евробондов Ахметов также попробует продавить власть, чтобы та не снижала зеленый тариф – самый высокий в мире. На привлеченные средства он также построит новые электростанции, чтобы заработать на них, пока тариф не снизили.

Журналисты подсчитали, что по итогам прошлого года ГП «Энергорынок» за альтернативную энергию в прошлом году выплатил энергопроектам Рината Ахметова. Подсчитав доходы, холдинх олигарха заявил, что планирует в пять раз увеличить свои мощности в альтернативной энергетике до конца 2019-го (с 210 МВт в 2018 до 1000 МВт в 2019).

«Зеленый» тариф в десять раз превышает плату за электроэнергию атомных электростанций. Уже с 2021-го платить за нее придется более 40 млрд грн в год – и это будет серьезной нагрузкой на бюджет. И большая часть денег осядет в кармане Рината Ахметова, ведь парламент с подачи председателя комитета ТЭК Александра Домбровского (БПП) и министра энергетики Игоря Насалика ограничил физическую возможность строить мелкие частные СЭС на земле. Чтобы поток финансов не ослабевал, олигарх придумал, как с помощью евробондов защититься от отмены невыгодного стране «зеленого тарифа». Хотя основная причина – желание натравить на украинские власти обиженных иностранных инвесторов. Оппозиция в лице предыдущей власти во главе с Петром Порошенко в итоге может сыграть на руку олигарху, подав информацию с правильной точки зрения. А с помощью правильных информационных вбросов виноватым потом попробуют сделать Игоря Коломойского и Владимира Зеленского. Пострадает в итоге исключительно украинский бюджет, однако опустошать его Ринату Ахметову не впервой.