Суд в Ростовской области признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Моргунов – житель граничащего с Украиной поселка Чертково. Слушания по делу Моргунова проходили в особом порядке, а прокурор просил для подсудимого восемь лет заключения.

Моргунов был задержан в ноябре 2018 года. В ходе обыска у него нашли десять коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя – России и Украины. В ходе следствия Моргунов признал себя виновным, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщило УФСБ РФ по Ростовской области, Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы при личных встречах на украинской территории. В сотрудничестве с разведкой какой страны обвиняли Моргунова, не уточнялось.

Уголовное наказание за госизмену в России предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Материалы таких дел, как правило, засекречены, а судебные процессы идут в закрытом режиме.