также в разделеОбщество
На пресс-марафон Зеленского аккредитовались более 300 журналистов 18
9 октября. Картина дня 25
ВАСУ обязал НАБУ открыть дело в отношении Кличко 29
Россиянка попросила в Украине статус беженца 36
Гончарук прокомментировал скандальное видео с Миловановым 50
В Украине будут судить «самооборонровца Крыма», ехавшего за безвизом 33
Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в район разведения сил 27
Кабмин уволил главу Украэроруха 51
Кабмин уволил Ляпину с должности главы Госрегуляторслужбы 53
Труба рассказал, почему ГБР не открывает дела против Портнова 44
В Нидерландах назначили судей по делу MH17 46
Полиция пропустила добровольцев в Золотое 250
ГБР объявило в розыск Жеваго 34
Труба: ГПУ два года моделировала уголовное дело в пользу Пашинского 39
В «Оппозиционной платформе – За жизнь» требуют расследовать коррупционные действия Ткаченко в вопросе приватизации Одесской киностудии 82
НАПК направило в суд админпротоколы в отношении Маркаровой 25
Кабмин начал работу по отмене трудовых книжек 95
В Эстонии отказались принимать мигрантов из-за «проблем с украинцами» 40

Суд в Ростовской области признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Моргунов – житель граничащего с Украиной поселка Чертково. Слушания по делу Моргунова проходили в особом порядке, а прокурор просил для подсудимого восемь лет заключения.

Моргунов был задержан в ноябре 2018 года. В ходе обыска у него нашли десять коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя – России и Украины. В ходе следствия Моргунов признал себя виновным, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщило УФСБ РФ по Ростовской области, Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы при личных встречах на украинской территории. В сотрудничестве с разведкой какой страны обвиняли Моргунова, не уточнялось.

Уголовное наказание за госизмену в России предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Материалы таких дел, как правило, засекречены, а судебные процессы идут в закрытом режиме.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги